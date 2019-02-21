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Цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году, будет не больше 7-10 евроцентов за километр.

Об этом в интервью УНИАН сообщил и. о. главы Укравтодора Славомир Новак.

«Мы должны брать в качестве ориентира европейские цены. Но все же в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе - 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр», - сказал он.

Напомним, в феврале 2018 года Верховная Рада приняла закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.
ForUm

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