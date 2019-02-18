Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которого отравили в марте 2018 в британском городе Солсбери, ухудшилось. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке Великобритании.

По данным источников газеты, Скрипаль находится дома под наблюдением врачей. Медики опасаются, что россиянин вряд ли сможет избавиться от последствий отравления, передает Громадське.

Источник в полиции рассказал, что пострадавший «некоторое время» продолжит получать медицинскую помощь.

Собеседник газеты сообщил, что пока неизвестно, как будет чувствовать себя Скрипаль, поскольку влияние примененного против него вещества мало изучено.

«Само вещество, вероятно, выведется [из организма], но последствия его влияния могут храниться долго», - отметил доцент университета Ноттингема Уэйн Картер.

Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.

Напомним, в марте 2018 66-летний гражданин России, бывший разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением. С ним была его дочь Юлия, которую тоже госпитализировали. После отравления Великобритания обвинила в причастности к отравлениям Скрипаля Россию и выдворила российских дипломатов.

В сентябре 2018 британские прокуроры назвали причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Великобритания уверяет – это офицеры разведки РФ. По данным журналистов-расследователей, настоящие имена россиян – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Сергей Скрипаль – полковник российской военной разведки в отставке. В 2006 его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Россия заявляла, что он передавал Лондону информацию о российских секретных агентах в Европе. В 2010 в составе группы из четырех заключенных Скрипаля обменяли на обвиняемых США в шпионаже 10 человек. Впоследствии он переехал жить в Великобританию.