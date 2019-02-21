Після набуття чинності так званих законів про «євробляхи» для власників авто на іноземній реєстрації важливими стали дві дати.

22 лютого спливає пільговий період, протягом якого водіям надавалася 50% знижка на акциз, а 24 травня закінчується перехідний період після якого порушників почнуть штрафувати.

За два дні до закінчення пільгового періоду представники Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби зустрілися з журналістами, розповіли про проміжні підсумки розмитнення і дали прогноз на найближчий час.

Скільки авто вже отримали українські номери та що буде з тими, які не встигнуть провести митне очищення, в матеріалі ЕП.

Проміжні результати

За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення.

З дати набуття чинності законів митникивже оформили 195,2 тисячі транспортних засобів. Результат - понад 12 млрд гривень сплачених податків. Таким чином за два з половиною місяці фіскали перевиконали річний план доходів від «євроблях» - в бюджеті закладені надходження в обсязі 10 млрд гривень.

Із загальної кількості оформлених машин 124 тисячі – це так звані «євробляхи», які до цього перебували в Україні в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Решта – близько 71 тисячі – авто, які вперше були завезені в країну і одразу отримали українські номери.

На думку голови «Авто Євро Сили» Олега Ярошевича, більшість з цих авто булли ввезені в країну не населенням, а бізнесом. «Автодилери кинулись завозити авто зі знижкою 50% від сплати акцизу. Вони зараз навозять їх в Україну, а потім будуть реалізовувати», – вважає Ярошевич.

За даними ДФС, з моменту набуття чинності закону темпи розмитнення були слабкими, а згодом спостерігалася тенденція до зростання.

«Перші 10 тисяч авто розмитнились за 30 днів, наступні 10 тисяч – за 10 діб, а тільки за 19 лютого розмитнилось понад 9 тисяч авто. При цьому з початку року і до набуття чинності закону було розмитнено всього 75 тисяч авто. Бачите яка динаміка сталася наприкінці 2018-го – на початку 2019 року», - розповідає в.о. заступника голови ДФС Віктор Кривицький.

Відзначимо, що всі надходження від розмитнення авто на єврономерах спрямовуються до Пенсійного фонду.

Особлива увага соціальному аспекту приділялася ще на старті процесу вирішення проблеми авто на іноземних номерах, оскільки більшість власників «євроблях» купували їх ледь не на останні гроші, та зазначали, що не можуть сплатити всі митні платежі.

Утім, з самого початку були й ті, хто купував преміальні авто і так само уникав сплати податків. Для наочності у ДФС склали ТОП-5 найбільш дорогих «євроблях», які скористалися пільговим режимом розмитнення.

Встигнути до півночі

Протягом останніх місяців у ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про те, що пільговий період розмитнення може бути продовжений.

Група народних депутатів навіть зареєструвала у Верховній Раді проект закону, яким 50% знижки на акциз пропонувалося надавати до 23 травня. Втім, як повідомили ЕП у Мінфіні, термін знижки закінчується вже цієї п’ятниці.

«Було прийнято рішення не продовжувати пільговий період. Уряд, президент і профільний комітет залишилися на тій позиції, яка була закріплена у законі», - заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

При цьому, як зазначив Кривицький, в останній день знижки всі митниці працюватимуть до 24 години. «Тобто всі громадяни, які встигли подати декларації до 24 години і в яких не буде проблем із документами, будуть оформлені», - сказав він.

«Навіть якщо ми не встигнемо їх оформити 22 лютого, вони оформлятимуться впродовж наступних днів, щоб відпрацювати абсолютно всі декларації, які буде подано до 22 числа до 24 години», – розповів представник ДФС.

Зважаючи на риторику влади, перехідний період також не буде продовжений, і вже з 24 травня поліція почне зупиняти, штрафувати та відправляти авто порушників на штраф-майданчики.

При цьому представники організації «Авто євро сила» продовжують шукати обхідні шляхи. Нещодавно вони заявили, що підготували спеціальні вказівки, які передали керівникам своїх філій у всіх областях.

Ці інструкції повинні «допомогти користувачам авто на «єврономерах» у законному полі захистити себе від «драконівських» штрафів та продовжити боротьбу за доступне розмитнення». Чи вдасться їм це зробити?

У ДФС упевнені, що не вдасться. «Закон зняв всі проблемні питання щодо можливості контролю і перевірки тих громадян і авто, які знаходяться в Україні на іноземній реєстрації», - каже Кривицький.

Що далі

Після закінчення перехідного періоду правоохоронці обіцяють жорстко реагувати на всі випадки порушення податкового та митного законодавства.

Максимальний штраф, який може накласти митниця – 170 тисяч гривень, поліція ж може стягнути з порушника від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень.

ЕП уважно стежила за темою «євроблях», тому якщо у вас залишилися питання щодо того, які податки треба сплатити, що треба зробити перед розмитненням та якими будуть штрафи за порушення, радимо прочитати попередні тексти. Усі вони досі актуальні.

Вже зараз зрозуміло, що левова частка власників «євроблях» з різних причин не зможе розмитнити свої авто.

«Щодо тих, хто не скористається правом розмитнення, то ми бачимо дві опції – це вивезення авто за межі України та продаж на запчастини», - сказав Верланов. Раніше ЕП описувала 5 можливих варіантів майбутнього «євроблях», серед яких були ї вказані заступником міністра.

При цьому Верланов наголошує, що митниці спроможні обслужити всі авто на іноземній реєстрації, які залишаються в Україні.

«В подальшому ми не прогнозуємо великої кількості розмитнення «євроблях». Щодо ввезення додаткових авто – вони будуть і ринок сам відрегулює, скільки таких транспортних засобів потрібно», - заявляє в.о. заступника голови ДФС.

На його думку, протягом пільгового періоду не розмитнились тільки дуже старі авто, тому що робити це було економічно недоцільно.

«Щоб не порушувати режим, люди просто залишили їх за межами країни. Частину машин віддадуть на розбирання. Ажіотажу щодо розмитнення не прогнозуємо. Зараз буде маленький провал, а потім все стабілізується до певного потоку, якого потребуватиме ринок», - підсумував він.