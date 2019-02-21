также в разделеПроисшествия
На полигоне в Киевской области подорвались двое военных 12
В Николаевской области собака насмерть загрызла девушку 22
В оккупированной Макеевке захватили в плен чиновника из Волновахи 36
На Донбассе боец ООС получил смертельное ранение 41
На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, есть раненые 35
С октября от гриппа умерли 33 украинца 33
В больнице умер еще один пострадавший в страшном ДТП на Полтавщине 375
На Полтавщине разбился микроавтобус: четыре человека погибли, двое в реанимации 68
В ООС зафиксированы самые интенсивные обстрелы с начала года 214
На оккупированной Луганщине наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник 49
За неделю в Украине корью заболели более 3 тысяч человек 49
СМИ сообщили о взрывах в Донецке 134
В Чернобыльской зоне произошел пожар 34
На Николаевщине школьнику взрывом оторвало руку 53
Сутки ООС: Боевики 10 раз открывали огонь и понесли потери 24
Пожар на Черниговщине унес жизни трех детей 46
Названо имя военного, попавшего в плен боевиков ОРДО 1423
В Карпатах снова ищут туристку 84

Вечером 20 февраля пограничники Мукачевского отряда на границе с Румынией задержали двух парней, которые, скорее всего, планировали ночью провернуть незаконную сделку, пересекая в гидрокостюмах реку Тиса, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Заметив правонарушителей, пограничный наряд отдела «Деловое» пытался остановить их, но они законные требования военнослужащих игнорировали и попытались убежать даже после предупредительных выстрелов вверх. В 30 метрах от госграницы правонарушителей военнослужащие задержали, после чего доставили их в пограничное подразделение для установления деталей правонарушениях и их пребывания ночью на границе.

Задержанными оказались местные жители 18 и 20 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 185-10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП. Дело направлено в суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги