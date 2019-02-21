Вечером 20 февраля пограничники Мукачевского отряда на границе с Румынией задержали двух парней, которые, скорее всего, планировали ночью провернуть незаконную сделку, пересекая в гидрокостюмах реку Тиса, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Заметив правонарушителей, пограничный наряд отдела «Деловое» пытался остановить их, но они законные требования военнослужащих игнорировали и попытались убежать даже после предупредительных выстрелов вверх. В 30 метрах от госграницы правонарушителей военнослужащие задержали, после чего доставили их в пограничное подразделение для установления деталей правонарушениях и их пребывания ночью на границе.

Задержанными оказались местные жители 18 и 20 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 185-10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП. Дело направлено в суд.