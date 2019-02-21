Киевский окружной админсуд взыскал с фирмы нардепа АлександраОнищенко ООО «Надра Геоцентр» 23,78 млн грн налогового долга.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 28 января 2019 года.

С иском обратилась Карловская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления ГФС в Полтавской области.

Долг образовался по договору 2007 о совместной деятельности ООО «Надра Геоцентр» и ОАО «Укргаздобыча».

Как установлено судом, заявленная к взысканию задолженность по рентной плате за пользование недрами числится за ООО «Надра Геоцентр» как лицом, ответственным за уплату налогов в рамках договора о совместной деятельности.

По данным НАБУ, «Надра Геоцентр» контролируется нардепом Александром Онищенко. Юридически учредителем является кипрская компания «Фастило Трейдинг ЛТД». Ранее соучредителем был сам Онищенко.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.