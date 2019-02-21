также в разделеОбщество
СБУ не подтверждает гибель экс-беркутовца Горбика в Сирии
Чубаров: РФ может разместить в Крыму ядерное оружие 12
СБУ: В оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК «Вагнера» 15
В Украину идут сильные морозы и снегопады 513
За год население Украины сократилось на 200 тысяч человек 29
СМИ: Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец погиб в Сирии 46
20 февраля. Картина дня 50
НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира 67
СБУ: Мангер дважды отказался давать показания 29
Украинцам напомнили о штрафах за сорванные первоцветы 25
Российский суд оставил под арестом еще 4 украинских моряков 137
СМИ: Нардепа Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка 53
Порошенко: Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств 53
Порошенко: Агрессия РФ против Украины убила 13 тысяч человек 68
Кабмин выделил 25 миллионов на квартиры для семей Героев Небесной Сотни 26
Кабмин утвердил Нацплан управления отходами до 2030 года 44
Москалькова попросит отдать Москве крымских дезертиров у нового президента Украины 59
Еще один организатор псевдореферендума на Донбассе получил условный срок 16

Киевский окружной админсуд взыскал с фирмы нардепа АлександраОнищенко ООО «Надра Геоцентр» 23,78 млн грн налогового долга.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 28 января 2019 года.

С иском обратилась Карловская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления ГФС в Полтавской области.

Долг образовался по договору 2007 о совместной деятельности ООО «Надра Геоцентр» и ОАО «Укргаздобыча».

Как установлено судом, заявленная к взысканию задолженность по рентной плате за пользование недрами числится за ООО «Надра Геоцентр» как лицом, ответственным за уплату налогов в рамках договора о совместной деятельности.

По данным НАБУ, «Надра Геоцентр» контролируется нардепом Александром Онищенко. Юридически учредителем является кипрская компания «Фастило Трейдинг ЛТД». Ранее соучредителем был сам Онищенко.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
27
Теги