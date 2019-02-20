В египетских цитрусах обнаружена средиземноморская плодовая муха, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

«18 февраля государственные фитосанитарные инспекторы при проведении фитосанитарного контроля объектов регулирования в ВТО №3 т/п «Вишневое» Киевской области в грузе цитрусовых весом 24,96 тонн обнаружили карантинный организм - средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied.)»,- говорится в сообщении.

Поступивший из Египта зараженный груз задержан, к нему будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством.

С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера - Египет - будет направлена ​​нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.