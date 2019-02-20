Европейский Союз согласовал новые, единые для всех государств-членов правила выпуска идентификационных документов для граждан ЕС.



Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает УНИАН.

Нововведения усилят их надежность и будут способствовать уменьшению случаев мошенничества, отмечается в сообщении.

Согласно новым правилам, идентификационные карточки будут выпускаться по единому образцу в формате кредитной карты, которая будет включать зону для машинного считывания информации.

Каждая такая карта будет содержать фотографию владельца и отпечатки его пальцев в цифровом формате на контактном чипе. Карты также будут содержать код страны, которая их выдала – он будет обозначен на флаге ЕС, изображение которого наносится на идентификационном документе. Минимальный срок действия такого документа будет составлять пять лет, максимальный - десять лет.

Новые правила вступят в силу через два года после принятия решения. После этого срока все новые личные документы в странах ЕС должны выпускаться по новым требованиям.

