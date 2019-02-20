19 февраля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 15 раз с общим расходом 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ: из артиллерийских систем калибра 122 мм – вблизи населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник 11 раз обстрелял украинских военных: четыре раза – один обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, второй – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, третий – из минометов калибра 120 мм и четвертый - из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новотошковское; трижды - один обстрел с минометов калибра 82 мм, второй – из зенитной установки ЗУ-23-2, и третий - из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Золотое-4; дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка; из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка городского типа Луганское.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На каждый вражеский обстрел подразделения ВСУ отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки 19 февраля трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ВСУ в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибра 82 мм с расходом 15 мин, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.