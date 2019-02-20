Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает УНИАН.

Он отметил, что, согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей. В то же время Варченко заметил, что действующее законодательство расценивает как подкуп подарок избирателю стоимостью более 3% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. На сегодня эта сумма составляет около 60 грн.

Таким образом, советник главы МВД сделал вывод, что предоставление гражданину от имени кандидата в президенты одного килограмма гречки, который стоит менее 60 грн, юридически не считается подкупом избирателя, как и любых других пищевых продуктов либо вещей, которые стоят дешевле 60 грн.