Госкомтелерадио отказал ООО «Дресс Шоу», ООО «Эльга-Украина», ООО «Перо» и ООО «Форс Украина» в выдаче разрешений на ввоз с территории страны-агрессора 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды.

Как сообщила пресс-служба комитета, отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, что не разрешена к распространению на территории Украины.

Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства «Альпина Паблишер». В частности, не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», которая построена на примерах работы властных структур РФ. Не представлено разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», в которой как мантра повторяются слова «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди».

Не представлено разрешение на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» (ООО «Эксмо»), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Также не будет распространяться в Украине книга Натальи Малиновской «Записки практикующий ведьмы» (издательство «АСТ»), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованныхе в гибридной войне против Украины.

Не будут ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора. Также в магазинах не появится книга российского автора Мартина Догерти «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина» (издательство «Эксмо»), в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими. Кстати, книга этого автора, который больше известен как составитель книг об оружии российского спецназа, критикуют в интернете за многочисленные содержательные ошибки сами российские читатели.

Начиная с 20 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил 2382 отказа в выдаче разрешений на ввоз книг из РФ.