также в разделеОбщество
Отжали по-братски – что не так с очередной спецконфискацией 1,5 млрд Януковича, которой хвасталась Генпрокуратура 30
Полковник полиции купил 9 квартир, продавая данные коллекторам 69
Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Докучаевска 15
Депутата Северодонецкого горсовета задержали за создание ОПГ 15
Полиция открыла дело из-за обысков у крымчанина с портретом Бандеры 20
Сегодня – День Героев Небесной Сотни 54
Нардеп из БПП оформил на мать вертолетную площадку Януковича 153
Боевики выпустили почти 400 снарядов по позициям ВСУ, ранены трое военных 17
ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов признали вину, приговор огласят 26 февраля 286
СБУ объявила в розыск ключевого фигуранта по делу MH17 406
19 февраля. Картина дня 31
На Мангера надели браслет 39
Обвиняемому в сепаратизме экс-нардепу выплатят 9,6 тысячи за «душевные страдания» 94
ГПУ обжаловала залог для Мангера и требует его ареста 57
В Черное море вошли два корабля НАТО 109
Названы лауреаты Шевченковской премии-2019 27
Самолет США провел разведку у берегов Крыма 34
РФ провела в Черном море военные учения 22

Госкомтелерадио отказал ООО «Дресс Шоу», ООО «Эльга-Украина», ООО «Перо» и ООО «Форс Украина» в выдаче разрешений на ввоз с территории страны-агрессора 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды.

Как сообщила пресс-служба комитета, отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, что не разрешена к распространению на территории Украины.

Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства «Альпина Паблишер». В частности, не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», которая построена на примерах работы властных структур РФ. Не представлено разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», в которой как мантра повторяются слова «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди».

Не представлено разрешение на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» (ООО «Эксмо»), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Также не будет распространяться в Украине книга Натальи Малиновской «Записки практикующий ведьмы» (издательство «АСТ»), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованныхе в гибридной войне против Украины.

Не будут ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора. Также в магазинах не появится книга российского автора Мартина Догерти «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина» (издательство «Эксмо»), в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими. Кстати, книга этого автора, который больше известен как составитель книг об оружии российского спецназа, критикуют в интернете за многочисленные содержательные ошибки сами российские читатели.

Начиная с 20 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил 2382 отказа в выдаче разрешений на ввоз книг из РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
9
Теги