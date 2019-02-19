Прокуроры Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, совместно с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины и СБУ установили факт подстрекательства заместителем начальника управления активами и имуществом ПАО «КБ «Хрещатик» руководителя субъекта хозяйствования в предоставлении неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. долларов ликвидатору банка.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, именно в такую ​​сумму чиновник банка оценил свои услуги и услуги ликвидатора, которые заключались в содействии в заключении договора аренды нежилых помещений банка, расположенных на одной из центральных улиц в историческом сердце столицы.

К противоправной деятельности должностное лицо банковского учреждения привлекло посредника.

19 февраля злоумышленники задержаны в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины, при получении денежных средств в обмен на подписанный договор аренды, изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, по результатам которых будет решен вопрос об уведомлении лицам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч.2 ст. 190 УК Украины и избрания меры пресечения.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 369, ч.2 ст. 190 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.