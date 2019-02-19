Власти Киева предоставили 16 квартир семьям Героев Небесной Сотни. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с семьями киевлян-Героев Небесной Сотни и участниками Революции достоинства, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, находится 1 семья Героев и 5 киевлян с инвалидностью, полученной во время Революции достоинства. Но к концу этого года вопрос жилья для них будет решен. Также Киевским горсоветом предоставлено 26 разрешений на разработку проектов землеустройства и отведено в частную собственность 22 земельных участка членам семей киевлян-Героев Небесной Сотни», - отметил Кличко.

Он добавил, что город ввел один из лучших пакетов муниципальных социальных гарантий в стране. На сегодня предоставляется ежегодная материальная помощь семьям Героев Небесной Сотни; ежемесячная материальная помощь малолетним и несовершеннолетним детям Героев. Члены семей погибших киевлян-Героев Небесной Сотни получают карточки киевлянина, материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг; содействие в первоочередном устройстве детей Героев Небесной Сотни в сады, бесплатное питание учеников 5-11 классов в школах и оздоровление детей киевлян-Героев Небесной Сотни возрасте до 18 лет в сопровождении одного из родителей.

И город, как отметил мэр столицы, продолжает расширять список льгот. В конце марта на рассмотрение Киевсовета поступит согласованный с членами семей и представителями пострадавших проект решения по корректировке объема городских гарантий.

Кличко сообщил, что в прошлом году Киевсовет утвердил проект землеустройства для отвода земельных участков Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни – Музею Революции Достоинства для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройства и озеленения территории. Также в столице установили 23 мемориальных доски в память о Героях Небесной Сотни.

Как известно, 18 февраля 2014 на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибло 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжкие, 85 – средней тяжести. В сентябре 2014 года Украина открыла уголовное производство относительно расследования преступлений на Майдане.

На сегодня правоохранительными органами расследуется более двух тысяч эпизодов в деле о преступлениях на Майдане в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года. Часть дел по событиям тех дней удалось довести до суда. Так, за эти годы уже сообщено о подозрении 442 лицам, направлено в суд 186 обвинительных актов в отношении 288 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 52 человека, в отношении 45 из них вынесены обвинительные приговоры.

В розыске по делам Майдана, которые ведет Генеральная прокуратура Украины, находится свыше 90 человек.