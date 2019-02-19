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В Киеве на улице Народного ополчения провалилась часть дороги из-за чего временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЭД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс», - говорится в сообщении.

По данным КГГА, движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской - далее по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.

 
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