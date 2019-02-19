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Военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных сил Украины приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, которые проходили на одном из полигонов Черниговской области, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«В определенное время, войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВС Украины. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку передовых сил противника», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на одном из этапов обучения отрабатывались вопросы ввода в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки.

«Эвакуацию «подбитой» техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. По приказу с командно-наблюдательного пункта для наращивания усилий на направлении главного удара был введен в бой второй эшелон. После выполнения дальнейших задач бригада перешла к обороне. Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений», – подчеркнули в Генштабе.
ForUm

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