В понедельник, 18 февраля, около 18:20 в Киеве на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры автобус, который двигался по маршруту №90, врезался в два МАФа.

Водитель не справился с управлением из-за того, что ему стало плохо за рулем общественного транспорта, сообщает Информатор.

По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по маршруту №90. В момент поворота с Гната Юры на Якуба Колоса водитель поехал прямо и врезался в два МАФа.

Водитель рассказал патрульным, что ему стало плохо. Именно из-за этого он и не завершил маневр. К счастью, обошлось без пострадавших.