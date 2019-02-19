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В понедельник, 18 февраля, около 18:20 в Киеве на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры  автобус, который двигался по маршруту №90, врезался в два МАФа.

Водитель не справился с управлением из-за того, что ему стало плохо за рулем общественного транспорта, сообщает Информатор

По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по маршруту №90. В момент поворота с Гната Юры на Якуба Колоса водитель поехал прямо и врезался в два МАФа.

Водитель рассказал патрульным, что ему стало плохо. Именно из-за этого он и не завершил маневр. К счастью, обошлось без пострадавших.
ForUm

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