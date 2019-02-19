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В Украине ожидали большего от Европейского Союза для защиты государственного суверенитета. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сказала на конференции «Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», сообщает УНИАН.

«Европейский Союз все это время достаточно сильно давил на Украину, и даже в наших дискуссиях часто мы с господином Мингарелли говорили, что это несправедливо - Украина изменяется во время войны, а вы от нас требуете такого темпа реформ. Но как показал исторический этот путь пяти лет, Европа и Брюссель в этом были абсолютно правы - в этом давления и требовании ускорить реформы, Европа была права», - заявила Геращенко.

«Но в то же время, при всей благодарности к тому, что Европа поддержала через санкции суверенитет и территориальную целостность Украины, мы ожидали большего в контексте защиты нашего суверенитета», - отметила Геращенко.

«И я позволю себе это сказать, что, например, высокий представитель Европейского Союза по внешним вопросам и безопасности госпожа Могерини много раз была в Украине за эти годы, но она ни разу не была на Донбассе. Разве есть сегодня на европейском континенте еще хоть одна такая горячая точка, и можно ли в брюссельских кабинетах дискутировать тему Донбасса, не видя последствий «русского мира» своими глазами? И поэтому мы каждый раз благодарим каждого, кто там был», - сказала она.

«От Европейского Союза очевидно, что мы ожидаем не только персональных санкций в отношении тех товарищей «ФСБшников», причастных к нападению на наши корабли на Азове, но и все-таки продолжения затем вопроса секторальных санкций», - заявила она.

«Мы все-таки ожидаем усиления нашей общей борьбы для того, чтобы остановить Россию, которая сегодня пренебрегает нормами международного права», - подчеркнула Геращенко.

Как ранее сообщал ForUm, 18 февраля Совет министров Евросоюза согласовал «азовский пакет санкций» против Российской Федерации. 
ForUm

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