За минувшие сутки, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, ходе боевых действий были ранены четверо военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, боевики 10 раз применяли артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты:
со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;
со ствольной артиллерии калибра 122 мм и во второй раз из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное;
из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное;
из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь;
из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» оккупантами осуществлено также шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:
дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка;
дважды - из минометов 120 и 82 калибров - около поселка городского типа Новотошковское;
из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Травневое;
из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.
В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов уничтожены и один – взят в плен.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» - дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Екатериновка.
Напомним, 18 февраля группа Сил специальных операций, входящая в состав Объединенных сил, захватила в плен боевика российских оккупационных войск.
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