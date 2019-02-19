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За минувшие сутки, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, ходе боевых действий были ранены четверо военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики 10 раз применяли артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты:

со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;

со ствольной артиллерии калибра 122 мм и во второй раз из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное;

из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь;

из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» оккупантами осуществлено также шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка;

дважды - из минометов 120 и 82 калибров - около поселка городского типа Новотошковское;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Травневое;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.

В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов уничтожены и один – взят в плен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» - дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Екатериновка.

Напомним, 18 февраля группа Сил специальных операций, входящая в состав Объединенных сил, захватила в плен боевика российских оккупационных войск. 
ForUm

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