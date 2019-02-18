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В течение 7-й недели 2019 года в Украине корью заболели 3264 человека - 1545 взрослых и 1719 детей, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

Всего с 28 декабря 2018 до 15 февраля 2019 года корью в Украине заболели 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенок.

Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человек: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ривненской (1927: 661 взрослый и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и г.. Киев (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).

Как сообщал ForUm, по данным Минздрава, в Украине с начала 2019 года от кори умерли 8 человек.
ForUm

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