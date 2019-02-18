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В Украине теперь можно зарегистрировать номерные знаки за другим автомобилем или передать их в собственность другому водителю в любом Сервисном центре Министерства внутренних дел, сообщается на странице МВД в Faebook.

«Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД», - говорится в сообщении.

Ранее перезакрепление номеров осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.
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