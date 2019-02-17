В плен боевиков «ДНР» попал боец 128-й бригады Игорь Мирончук, сообщается на странице «Закарпатского легиона» в Facebook.
Отмечается, что ранее не называли имени пленного «по соображениям безопасности».
«После ряда сообщений ресурсов «ДНР» мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми «СМИ» противника, наш побратим Игорь Мирончук», - говорится в сообщении.
Также военные заявили, что видео, на котором фигурирует Мирончук, «записано и смонтировано с целью пропаганды».
«Его подавленное состояние, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и побратимы объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену», - заявили бойцы 128 бригады.
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