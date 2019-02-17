Неизвестные вандалы второй раз менее чем за две недели осквернили могилу немецкого философа и писателя Карла Маркса. Об этом говорится в Twitter Хайгейтского кладбища в Лондоне.

На этот раз неизвестные изрисовали постамент на могиле Маркса красной краской, написав, что немецкий философ является «архитектором геноцида» и ответственен за «большевистский холокост».

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy — Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 февраля 2019 г.





Карл Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию, где и создал свои главные экономические произведения, в том числе легендарный «Капитал». Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, рядом покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи. Надгробие было официально открыто на церемонии в 1956 году. Могилу Маркса посещают ежегодно десятки тысяч человек.

В начале февраля на место захоронения Маркса, по словам работников кладбища, напали с молотком.