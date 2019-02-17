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Неизвестные вандалы второй раз менее чем за две недели осквернили могилу немецкого философа и писателя Карла Маркса. Об этом говорится в Twitter Хайгейтского кладбища в Лондоне.

На этот раз неизвестные изрисовали постамент на могиле Маркса красной краской, написав, что немецкий философ является «архитектором геноцида» и ответственен за «большевистский холокост».

 


 

 

Карл Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию, где и создал свои главные экономические произведения, в том числе легендарный «Капитал». Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, рядом покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи. Надгробие было официально открыто на церемонии в 1956 году. Могилу Маркса посещают ежегодно десятки тысяч человек.

В начале февраля на место захоронения Маркса, по словам работников кладбища, напали с молотком.
ForUm

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