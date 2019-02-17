После падения в 2014 году украинская экономика стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста, заявила в эфире Радио Свобода министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, к 2014 году экономика Украины была «больной», а затем испытала влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

«Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция – менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня – самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильна на сегодняшний день», - рассказала Маркарова.

«И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее», - отметила министр.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития указал в ежегодном анализе, что экономика Украины возрождается и растет, но авторы также отметили, что начатые положительные реформы еще не доведены до результата. ЕБРР подчеркивает позитивность, но «скромность» показателей роста украинской экономики составил в прошлом году 2,5%, а 2018 года, вероятно, достигнет 3,5%.

Специалисты банка считают, что Украина, несмотря на положительные тенденции, и в дальнейшем необходима финансовая поддержка внешних доноров и, в частности, Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.