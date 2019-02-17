Неизвестные подожгли автомобиль секретаря Покровского горсовета Ирины Сущенко, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

ЧП произошло в ночь на субботу во дворе многоэтажного дома.

Около 01:00 в Покровский отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе многоэтажного дома произошло возгорание автомобиля Тoyota Camry.

Установлено, что автомобиль принадлежит 44-летнему местному жителю.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех от десяти лет.

Мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил, что сожжено авто секретаря совета Ирины Сущенко.

«Считаю, что этот случай – ответ оппонентов, которые во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами! 90-е годы возвращаются??!» - написал он в Facebook.