В Киеве задержали мужчину, который хулиганил в магазине и натравил бойцовского пса на патрульных.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, полицейский вынужден был применить табельное огнестрельное оружие. В результате собаку застрелили, а хозяина доставили в управление полиции.

ЧП произошло на столичной Оболони: полицейские получили вызов о драке на улице Богатырской. Выяснилось, что пьяный владелец собаки бойцовской породы сначала устроил драку в магазине, потом натравил стаффордширского терьера на мужчину. В результате пострадавшего с многочисленными укусами доставили в больницу для оказания помощи.

Патрульные на месте происшествия обнаружили нетрезвого мужчину. На замечание правоохранителей он отреагировал агрессивно и натравил на них собаку. Пес набросился на патрульного, и он вынужден был применить табельное огнестрельное оружие.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его доставили в управление полиции и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.