Бойцы вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые США, установили контроль над последним форпостом террористов группировки «Исламское государство» на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на базирующуюся в Лондоне НПО «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» сообщило агентство Reuters.



По его данным, СДС при поддержке ВВС США удалось захватить населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком, который служил последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, передает УНИАН.

Британская группа по наблюдению заявила, что последние несколько сотен боевиков Исламского государства, многие из которых являются иностранцами, сдались за последние два дня сирийским демократическим силам. Однако отмечается, что некоторые боевики могут все еще скрываться в подземных туннелях.

Курдские подразделения СДС при поддержке международной коалиции во главе с США 10 сентября 2018 года начали последнюю фазу операции против боевиков ИГИЛ с целью вытеснить их из населенных пунктов и районов в долине реки Евфрат на востоке Сирии.



Недавно командующий отрядами коалиции арабских и курдских подразделений Мазлум Кобани заявил, что военная операция против «ИГ» находится на завершающей стадии, а остальные районы страны будут очищены от боевиков террористической группировки в течение месяца. 24 января исламисты пытались перейти в контрнаступление против СДС, однако потерпели неудачу.

По данным наблюдателей, во время этого контрудара погибли не менее 50 человек с обеих сторон.

С сентября прошлого года территорию Сирии к востоку от реки Евфрат покинули почти 27 тысяч человек, воевавших на стороне «ИГ», включая иностранцев.

