Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали противоправную деятельность 38-летнего жителя Львовщины, который наладил контрабандную поставку в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Фигурант под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял стоимостные наркотики и психотропы, среди которых героин, кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовщины», - говорится в сообщении.

Проводя крупные наркооборудки, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовщины и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах.

В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА («Экстази»), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 2 млн гривен.

Кроме наркотиков и психотропных веществ, у фигуранта также изъято 2 карабина, пистолет и патроны к ним.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а именно наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Указанные противоправные действия согласно законодательству наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.