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Судья Печерского суда Киева избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ривненской области, по прозвищу «Федор» за вымогательство у гражданина Италии более 100 тысяч долларов – круглосуточный домашний арест, сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну, наши же граждане, которые после задержания этого «господина» поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома будет и дальше «рулить», - написал он в Facebook.

«Мой подчиненный сотрудник полиции, который в течение нескольких месяцев документировал преступную деятельность «Федора», сообщая об этом решении суда, сгоряча сказал, что руки опускаются, потому что «бабло побеждает зло», - добавил Аброськин.

Напомним, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали в Ривном лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года, 14 февраля.
ForUm

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