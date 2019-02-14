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Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали в Ривном лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«О преступных действиях банды «Федора» можно снимать голливудский блокбастер.

Именно преступная группировка «Федора» в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ривненской области занималась вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственное обогащение», - написал он в Facebook.

Не миновала участие «попасть под каток» этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны.

«Он прошел все, что можно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши «честные суды», потерял женщину, ради которой приехал из Италии - она ​​умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду», - рассказал Аброськин.

Посредника и руководителя преступной группировки задержали при вымогательстве 100 тысяч долларов.

«Но этот подонок надеется, что, как и всегда, его покровители в правоохранительных и судебных органах помогут», - заявил полицейский.
ForUm

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