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Студенты специальности «Стоматология» не будут сдавать экзамены по иностранному языку профессионального направления и «КРОК» в рамках ЕГКЭ  26 февраля. По техническим причинам дата проведения этих экзаменов для студентов-стоматологов перенесена на 23 апреля, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Формат и условия проведения экзаменов остаются неизменными, а студенты получают дополнительное время, чтобы лучше подготовиться и продемонстрировать хороший результат», - отмечается в сообщении.

Единый государственный квалификационный экзамен – новая комплексная аттестация профильных знаний студентов-медиков. Впервые такой экзамен украинские студенты будут сдавать в 2019 году. Этот современный инструмент оценки позволит комплексно проверить уровень знаний студентов.

Единый государственный квалификационный экзамен внедрен в рамках Стратегии развития медицинского образования. Изменения в медицинском образовании является неотъемлемой составляющей трансформации системы здравоохранения в целом. Стратегия рассчитана на 10 лет.
ForUm

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