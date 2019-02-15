15 февраля во Львовском эколого-натуралистическом центре уже одиннадцатый раз состоялся праздник сурка.
Об этом сообщает сайт Львова 032.ua.
В этом году четырехлетний сурок Маруся проснулась рано, была активной и много свистела.
Директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович отметил, что это признак ранней и теплой весны. Следовательно, стабильного тепла во Львове и области можно ожидать уже в середине марта.
За последние десять раз пушистые «синоптики» из Львова правильно напрогнозировали погоду восемь раз.
Напомним, харьковский сурок Тимка предсказал приход весны в апреле.
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