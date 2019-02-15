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15 февраля во Львовском эколого-натуралистическом центре уже одиннадцатый раз состоялся праздник сурка.

Об этом сообщает сайт Львова 032.ua.

В этом году четырехлетний сурок Маруся проснулась рано, была активной и много свистела.

Директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович отметил, что это признак ранней и теплой весны. Следовательно, стабильного тепла во Львове и области можно ожидать уже в середине марта.

За последние десять раз пушистые «синоптики» из Львова правильно напрогнозировали погоду восемь раз.

Напомним, харьковский сурок Тимка предсказал приход весны в апреле.

 
ForUm

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