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В январе на одну вакансию претендовали около 5 человек.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передает Громадське.

Там подсчитали, что в январе в Украине было 364,3 тысячи безработных, а вакансий – 67,8 тысячи. Таким образом, на одну вакансию претендуют в среднем 5 человек.

Отмечается, что количество безработных в Украине по сравнению с концом 2018 выросло почти на 23 тысячи человек. В то же время возросло и количество вакансий – почти 10 тысяч.

В декабре 2018 на одну вакансию, по данным Госстата, претендовали 6 человек, в ноябре - 4 человека, а в июле-октябре – 3 человека.

Напомним, по данным Министерства социальной политики Украины, в 2018 году в Украине было 1,7 миллиона безработных. Из них только 21% официально регистрировались в Государственной службе занятости.
ForUm

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