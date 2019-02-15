Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Для меня независимость – это понятие относительное, (но) никто никогда, ни одно государство – примером тому Китай является – никогда не разговаривает о суверенитете. Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства», - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Интерфакс.

Лукашенко продолжил: «Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться – у нас проблем нет. Но готовы ли вы – россияне и белорусы – на это? Вопрос».

«Поэтому тогда надо адресовать вопрос к себе – насколько вы готовы, на столько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а тем более мы, и нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь вы – я имею в виду народы России и Беларуси – в своем сознании, в своем поведении. Цели ставьте перед собой. А мы будем их реализовывать. Мы ваши слуги», - заключил белорусский лидер.

Путин продолжил: «Суверенитет и независимость - это близкие понятия. Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир – это мир взаимозависимости». Он привел в качестве примера интеграцию стран Европы.

Напомним, в декабре 2018 президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.