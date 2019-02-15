Федеральная торговая комиссия США (FTC) и руководство социальной сети Facebook согласовывают многомиллиардный штраф в связи с расследованием нарушений компанией конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Федеральная торговая комиссия и Facebook ведут переговоры о многомиллиардном штрафе, после выплаты которого расследование относительно практики обеспечения конфиденциальности социальных медиа можно было бы завершить», - говорится в сообщении.

Конкретная сумма пока не установлена, однако речь может идти о крупнейших выплатах в истории компании, передает Укринформ.

Как отмечает источник, Facebook выразил начальную обеспокоенность требованиями FTC. Если переговоры сорвутся, судебное рассмотрение может обернуться серьезным юридическим противостоянием в суде.

В Facebook подтвердили факт переговоров, FTC от комментариев отказалась.

Поводом для штрафа послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года, которая незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передала их третьим лицам, в том числе, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа.

Весной прошлого года основатель соцсети Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и извинился за утечку данных.