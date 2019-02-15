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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного специалиста одного из районных отделов Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала четыреста долларов США от местного жителя за ускорение выдачи ID-карты и загранпаспорта. Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленницей первой части неправомерной выгоды в размере двести американских долларов. Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте после получения двухсот долларов США - второй части взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий чиновнийы проводились во взаимодействии с сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции ЦМУ ГМС столичного региона совместно с следственным отделом Печерского управления полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.
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