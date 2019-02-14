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Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки умышленного непредставления деклараций 30-ю должностными лицами.

Как сообщает пресс-служба НАПК, обоснованные выводы относительно этого направлены в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для осуществления досудебного расследования.

Нацагентство в соответствии с законодательством сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали. Среди этих лиц – 8 депутатов местных советов, 13 должностных лиц органов Нацполиции, а также должностные лица Нацбанка, прокуратуры, Минюста и других государственных органов. Большинство нарушений касаются непредставления декларации лица, прекратившего деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В НАПК обратили внимание, что ежегодная декларация и декларация лица, прекратившего деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, подается с 1 января до 1 апреля года, следующего за отчетным. Декларация лица, которое прекращает такую ​​деятельность, подается в день увольнения, а если прекращение выполнения указанных функций произошло по инициативе работодателя – не позднее двадцати рабочих дней со дня, когда субъект декларирования узнал или должен был узнать о таком прекращении.

 
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