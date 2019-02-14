Следователи Днепровского управления полиции завершили досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным. Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие случилось летом прошлого года. Тогда в полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомной собаки на дачном массиве.

Как сообщил и.о. начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник, полицейские выяснили, что неизвестный поймал животное на улице и поместил его в багажное отделение автомобиля. Он несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом, а затем, проехав несколько километров, выбросил ее и скрылся с места происшествия.

«Мы опросили свидетелей происшествия и установили личность правонарушителя, которого впоследствии задержали. Им оказался 41-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что накануне бездомные собаки забежали во двор, где живут его родители, и напали на домашнюю птицу», - добавил Пасичник.

Следователи Днепровского управления полиции расследовали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд для избрания злоумышленнику наказание. Ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Кстати, благодаря неравнодушным людям и собранным средствам животное прооперировали. Сейчас собака нашла семью, где проходит реабилитацию», - добавил Пасичник.