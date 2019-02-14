В спорах вокруг строительства газопровода «Северный поток-2» председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) поддержала сторонников проекта. «Северный поток – 2» для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад», - заявила она в интервью изданию Internationale Politik, сообщает DW.

По словам председателя ХДС, стоит признать, что проект «Северный поток-2», который был инициирован еще при другом правительстве ФРГ, уже не остановить.

Крамп-Карренбауэр также отметила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.

«Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан, - признала в то же время она. - Сейчас мы строим и СПГ-терминалы - возможно, для американского сжиженного газа». «Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика», - подчеркнула председатель ХДС.

В свою очередь, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвергла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода. «Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно. Но Вашингтону следует услышать ответ Германии: мы занимаемся диверсификацией, у нас есть и другие источники поставок», - заявила глава ХДС. Политик также подчеркнула, что в вопросе строительства «Северного потока – 2» Берлин будет учитывать интересы «своих европейских соседей».

Газопровод «Северный поток-2» должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству трубопровода по дну Балтийского моря планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа. В то же время ряд европейских стран, в частности, Польша, Украина, страны Балтии, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.