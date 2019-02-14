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Украинские и немецкие ультрас устроили массовую драку на Крещатике, сообщает Киев Оперативный.

«Массовая драка прямо сейчас произошла в самом центре города – на Крещатике», - говорится в сообщении сообщества, опубликованном около полуночи.

На странице группы «Troublemakers & Ultras Action» сообщается, что в драке принимали участие 42 болельщика «Динамо» и 70-80 –  немецкой команды «Айнтрахт».

Отмечается, что драка длилась 5 минут.
ForUm

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