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Кабинет Министров во время заседания 13 февраля одобрил отчет за 2018 год и вовремя передаст документ на рассмотрение народным депутатам Украины, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Презентацию отчета провел премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что отчет будет передан каждому парламентарию.

По его словам, этот отчет – это не просто перечень выполненных проектов, а своеобразная ретроспектива изменений в Украине. Их результатом стал стабильный рост экономики 12 кварталов подряд, замедление инфляции и увеличения капитальных инвестиций, переход на среднесрочное бюджетное планирование и реализация программ отраслевой поддержки. Драйвером реформ стала реформа государственной службы, активное развитие электронного управления, а возможности экономики позволили проинвестировать проекты развития регионов в различных секторах.

«Мы делаем так, как пишет закон. Нам надо двигаться дальше и обеспечить необратимость изменений. Что самое главное - чтобы люди чувствовали, что что-то меняется. Накопление результатов даст изменение всей ситуации. Я хочу поблагодарить украинцев - за выдержку и терпение, поблагодарить коллег-чиновников. Задач на 2019 много, и есть все основания с ними справиться», – подытожил премьер.

 
ForUm

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