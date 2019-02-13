Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписания двум министрам, сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, внесено предписание министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении председателя Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН, который не принял предусмотренных законом мер внешнего урегулирования конфликта интересов у Юрия Кана, бывшего начальника Херсонского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН, в прямом подчинении которого находилась его жена.

Также предписание внесено первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву относительно Екатерины Охотницкой, которая, выполняя обязанности директора ГП «Институт подготовки кадров промышленности», не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой с матерью, что является нарушением требований пункта 2 части первой статьи 28 Закона.