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Вчера, 12 февраля, около 20:20 во Львове на пересечении улиц Зеленой и Ивана Франко в канализации произошел взрыв.

Об этом она своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«На улице Ивана Франко 24 произошел взрыв под землей, которым вырвало канализационный люк.  Пострадавших нет, пока приостановлено движение трамваев. На месте работает взрывотехническая служба и газовики, витрина аптеки повреждена также», - написал он.
ForUm

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