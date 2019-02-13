Наша национальная валюта продолжает укрепляться: за прошлую неделю доллар успел упасть в цене на 78 копеек. После небольшого укрепления в выходные валюта продолжила падение еще на шесть копеек — как в продаже, так и в покупке. В итоге ее курс на межбанке составил 27,06 и 27,11 грн, а Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,9 грн за доллар.
Онлайн и ОВГЗ
Снижение курса доллара в НБУ объясняют переизбытком доллара на рынке и повышенным спросом иностранных инвесторов на государственные ценные бумаги. Так, только за январь украинцы купили $563 млн, а продали — $667 млн. С объяснениями регулятора согласен и руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
«Укрепление нацвалюты связано в первую очередь с активным размещением украинским Минфином разных по сроку и валютам ОВГЗ с очень высоким уровнем доходности, а также ростом экспортных поступлений», — рассказал он «Сегодня».
И отметил, что позитивную роль в этом процессе сыграла также либерализация валютного законодательства со вступлением в силу с 7 февраля закона «О валюте и валютных операциях».
Прогноз
В то же время мнения экспертов на счет поведения курса в дальнейшем разнятся.
«Если брать только экономические факторы, курс доллара продолжит плавное снижение — до конца февраля он может снизиться еще на 15—20 копеек, до 26,8—26,9», — считает экономист Иван Никитченко.
А вот курс евро в Украине, по мнению экономиста, будет зависеть от котировок в паре евро/доллар на международных рынках.
«При продолжении снижения курса евро в мире и небольшом удешевлении доллара у нас в Украине курс евро может опуститься до 30 грн/евро», — отметил эксперт.
По его словам, все может поменяться в марте:
«Если учитывать политические факторы, к началу марта на рынке вполне могут быть некоторые панические настроения, связанные с выборами. Это будут последние недели перед выборами — и как может идти предвыборный процесс, пока тяжело сказать. Вполне возможно, что кампания будет «грязной», что скажется на настроениях населения и бизнеса».
Андрей Забловский менее оптимистичен.
«Учитывая фактор пиковой нагрузки по выплате внешних долгов, негативного сальдо внешней торговли, недовыполнения доходной части по госбюджету за январь 2019 года (6,5 млрд грн, или 11%), можно ожидать, что давление на валютный рынок снова усилится, и до конца февраля 2019 года курс гривни по отношению к американскому доллару может составить порядка 27,5—28,0», — озвучил свой прогноз эксперт.
В обменниках растет спрос на евро
В обменных пунктах валюты пока все спокойно, хотя кассиры отмечают небольшой рост спроса на доллары и евро.
«На прошлой неделе было очень мало людей, сейчас уже больше», — рассказала нам сотрудница одного из столичных обменников. «Но меняют чаще всего понемногу — в среднем по 50—100 долларов за раз», — добавила она.
Растущую востребованность валюты подтвердили и в другом обменнике.
«Правда, у нас покупают гораздо больше евро, чем долларов», — отметили там.
Однако тоже отметили, что средний чек обмена 50—100 евро и самый большой спрос на валюту был утром — уже к обеду поток желающих иссяк.
При этом наличные и доллары, и евро в достаточном количестве есть: в большинстве точек, куда мы дозвонились, можно было без проблем купить на месте до тысячи долларов. В одном обменнике с радостью предложили даже три. Правда, по не очень выгодному курсу. Еще в нескольких пообещали подвезти более тысячи под заказ в течение нескольких часов. А вот более крупную сумму — более $5 тысяч — почти во всех обменниках пообещали продать только на следующий день.
Напомним, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине «должен» стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Коновалова Христина, Мария Пирогова, «Сегодня»
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время