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Вчера, 9 февраля, на Донбассе во время обстрела противником взводного опорного пункта после получения контузии пропал украинский военный, сообщает пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой бригады «Закарпатский Легион».

«Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Еще один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций», – говорится в сообщении.

В бригаде отметил, что в этих обстоятельствах не исключают попадание военнослужащего в плен.

«Закарпатский Легион» сохраняет бдительность и боевую готовность. Поиски нашего собрата всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются», – сказано в сообщении.

Напомним, 9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
ForUm

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