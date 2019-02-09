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Сейчас предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения не могут применять новую методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг и осуществлять любые дополнительные начисления, ссылаясь на новую методику, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

«Эта Методика была разработана Минрегионом во исполнение закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» и нового закона №2189 «О ЖКУ», который вступает в действие с 01 мая 2019 года. Методика устанавливает порядок распределения в доме объемов потребленных коммунальных услуг - услуг по поставке тепловой энергии, снабжении горячей воды, централизованного водоснабжения», –говорится в сообщении.

В Мингрегионе отметили, что в то же время сегодня потребители получают услуги по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, определенные действующими нормативно-правовыми актами и договорами.

«Методика может применяться только после заключения потребителями новых договоров с исполнителями коммунальных услуг (по требованиям нового закона №2189). К тому времени начисления населению за коммунальные услуги должны осуществляться по действующим договорам и правилам. То есть, тепло- и водопроводные предприятия не могут распределять воду и тепло в соответствии с новой методикой. Это является прямым нарушением условий действующих договоров с потребителями», – подчеркнули в министерстве.
ForUm

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