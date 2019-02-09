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НАТО и Македония подписали протокол о вступлении в Альянс 41
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Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в Организацию Североатлантического договора (НАТО), сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В соответствии с правилами НАТО, протокол о присоединении Македонии должно ратифицировать каждое государство-член Альянса.

«Процесс ратификации НАТО обычно занимает около года, и США заявили, что ожидают, что Северная Македония официально вступит в Альянс в 2020 году», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

30 сентября в стране прошел референдум по вопросу о переименования, но он провалился

11 января македонский парламент утвердил закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.

25 января парламент Греции одобрил соглашение с Македонией о переименовании этой страны.

6 февраля Североатлантический совет на уровне послов 29 стран НАТО и Македония в Брюсселе подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. 
ForUm

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