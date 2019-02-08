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С начала 2019 года в Украине в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, умерли 7 человек.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

«С начала года вследствие кори умерли 7 украинцев, из них двое - дети. С 2017 года - с начала вспышки в Украине - из-за осложнений кори умерли 28 украинцев: 17 - детей и 11 взрослых», - сказала Стефанишина.

Напомним, в январе более 15 тысяч украинцев заболели корью.
ForUm

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