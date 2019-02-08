Люди с символикой «Национальных дружин» и «Правого сектора» устроили пикет в Харькове. Они забросали генеральное консульство Российской Федерации зеленкой и яйцами.



В демонстрации приняли участие около 100 человек, сообщает УНИАН.

Несколько из пикетчиков держали плакат «Оккупанты, убирайтесь домой». По словам лидера харьковского штаба «Национального корпуса» Константина Немичева, 8 февраля в консульстве была запланирована встреча с «пророссийскими организациями» Харькова.

Поэтому участники пикета пояснили, что они выступают против антиукраинской деятельности России. Однако консул-советник Игорь Демьяненко сказал, что никакая встреча на этот день не была запланирована. В то же время правонарушений во время акции полицейские не зафиксировали.