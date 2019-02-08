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Среди сотрудников Министерства здравоохранения Украины зафиксированы случаи заболевания корью, люди, вероятнее всего, заразились вирусом от одного из охранников ведомства.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Она заявила, что случаи заболеваний корью зафиксированы не только в Минздраве, но и еще в нескольких ведомствах. «В частности, в Минрегионе» (Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства). «Несколько недель назад корью заболел один из охранников Минздрава. Поэтому у тех работников, которые с ним контактировали, начали проявляться симптомы болезни», - рассказала Стефанишина.

По ее словам, после установления диагноза «корь» у охранника Минздрава было принято решение вакцинировать других работников.

«Как только мы узнали, что охранник заболел корью, в следующий рабочий день мы организовали массовую вакцинацию в Минздраве среди контактных лиц. Этим мы защитили наших сотрудников. Некоторые из них контактировали с охранником до вакцинации, поэтому, скорее всего, заразились корью. Те люди, которые вакцинировались до появления признаков, должны значительно легче переживать это заболевание», - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что Минздрав рекомендует всем ведомствам вакцинировать своих сотрудников.

«Это защитит людей от инфицирования или значительно облегчит течение заболевания. Вакцинация никоим образом не вызывает корь, а, наоборот, помогает пережить его легче. Вспышка кори в Украине фиксируется в течение нескольких лет, поэтому призываю всех вакцинироваться против кори. Это может спасти вас от тяжелого течения и осложнений кори», - подчеркнула Стефанишина.

Напомним, в январе более 15 тысяч украинцев заболели корью.
ForUm

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