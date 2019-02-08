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Херсонский городской суд продлил еще на два месяца арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене,  сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Сегодня, 8 февраля 2019 года Херсонский городской суд Херсонской области удовлетворил ходатайство стороны обвинения и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей руководителя незарегистрированной организации РИА Новости Украина еще на 2 месяца», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Рассматривать по существу дело в отношении Вышинского будет один из районных судов Киева.

 
ForUm

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