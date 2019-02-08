Начальник железнодорожного вокзала в Одессе Олег Сирота находится на рабочем месте, его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской зализныци.

«Сейчас я нахожусь на своем рабочем месте и продолжаю выполнять должностные обязанности. Действительно, вчера правоохранителями проводились следственные действия на территории одесского вокзала. Кроме того, могу сообщить, что меня вызвали на допрос в качестве свидетеля», - заявил Сирота.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что Олега Сироту разоблачили на получении очередной взятки и задержали. Он якобы систематически требовал и брал по 200-300 долларов США у предпринимателей, которые работали на территории вокзала, а попался на получении 7 тысяч гривен.